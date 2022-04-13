"Вам начислена помощь 6,5 тыс. грн": мошенники изобрели новые способы выманить деньги у людей, как уберечься

"Вам начислена помощь 6,5 тыс. грн": мошенники изобрели новые способы выманить деньги у людей, как уберечься

Несколько советов украинцам, которые сохранят их кошельки от преступников.

Украинцев призывают быть максимально осторожными, ведь за период войны мошенники изобрели новые способы наживы.

"Во время войны очень заметно, как украинцы объединились, как искренне помогают друг другу и как готовы отдавать последнее, чтобы поддержать родную страну. Однако есть и такие, которые пользуются ситуацией и не стесняются обогащаться путем мошеннических действий", — сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины и приводит основные ситуации, во время которых нужно быть осмотрительными.

Несколько советов, как уберечься от мошенников:

Объявления об аренде жилья или эвакуации.

Мошенники предлагают в аренду переселенцам жилье или перевозку в безопасные места. Просят внести залог на карту, а после получения средств исчезают.

Сбор средств для помощи.

Мошенники размещают фейковые объявления о сборе средств или создают мошеннические сайты, похожие на сайты настоящих благотворительных фондов, где вроде бы можно перевести средства в поддержку ВСУ. Также взламывают странички в соцсетях и от имени владельцев собирают средства на амуницию.

Объявления о продаже военной амуниции.

Мошенники размещают в интернете фейковые объявления о продаже бронежилетов и товаров для военных. Получив предоплату, аферисты исчезают.

SMS-рассылки о денежной помощи.

Мошенники рассылают SMS-сообщения о денежной помощи с текстом: "Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…" со ссылкой, по которой нельзя переходить .

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