Ванна, коридор или подвал? : эксперт назвал места в доме, которые могут спасти жизнь во время атаки

Атака РФ на Украине / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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В частном доме во время атаки РФ следует заранее выбрать самое безопасное место по правилу двух стен — ванну, коридор, лестницу или подвал, однако это не спасет от прямого попадания.

Об этом рассказал в эфире Киев24 эксперт по комплексной безопасности Руслан Болгов.

«Дом — это частный сектор. И все зависит от того, где он расположен. В начале частного сектора или внутри, где их могут защищать другие дома или деревья. Также внутри дома есть либо туалет, либо ванная, либо какая-то лестница, либо подвальное помещение. Иногда такое существует, хотя сейчас не так много. Но это все помогает применять правила двух стен», — отметил он.

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Он пояснил, что эти помещения в доме могут оградить от взрывной волны или дать время на спасение жизни. Однако крестики из скотча на окнах не защищают от взрывной волны. Пленка будет работать только тогда, когда стекло плотно заклеено без промежутков.

«Если вы хотите что-нибудь заклеить, это должно быть плотно наложено. Дайте детям, они расскажут вам, как вам заклеить так, что вообще даже щели не будет. Тогда это будет полностью защитная пленка от А до Я. Просто хустарное производство. Крестики, как все мы видим в разных фильмах, не спасут», — подчеркнул эксперт.

Атака по Киеву — последние новости

Напомним, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела 26 июля возникли пожары в трех районах: Деснянском, Шевченковском, Соломенском. Там пылали дома и автомобили.

По словам городского головы Виталия Кличко, из-за атаки пострадали три человека: одного из них медики госпитализировали. Двум оказали помощь амбулаторно.

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