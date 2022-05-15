Варенье из одуванчика: как приготовить с лимоном и без, рецепт на вес

Варенье из одуванчика: как приготовить с лимоном и без, рецепт на вес

Рецепты как сварить полезное варенье из одуванчика, с лимоном, рецепт цветков на вес и поштучно — в материале ТСН.ua

Все части одуванчика, корешки, стебли, цветки используют в народной медицине и кулинарии. Листья одуванчика добавляют в салаты, из корешков заваривают чаи для похудения, из цветов делают лечебные конфитюры, варят мед, варенье.

Варенье из цветов одуванчика помогает от тысячи болезней. Ежедневное потребление чайной ложки этого варенья убережет от простуды, депрессии, успокоит, насытит витаминами, вылечит бронхит, укрепит сердце, сосуды, печень, предотвращает развитие сахарного диабета, снижает кислотность желудка, снимает воспаление мочевого пузыря, предотвращает развитие опухолей.

Предлагаем рецепт варенья, когда соцветия одуванчика для приготовления отсчитывают поштучно с лимоном и рецепт с цветками на вес.

Как приготовить лечебное варенье из цветков одуванчика с лимоном

Для варенья нужно собрать 350-400 молодых цветков одуванчика без листьев и стеблей. Лучше собирать их в начале цветения, хотя можно и в течение всего периода цветения. Главное, собирать как можно дальше от дорог, хорошо если это за пределами города. Одуванчики обладают свойством впитывать вредные вещества которых так много вдоль дорог.

Чтобы цветки не горчили предварительно нужно залить их холодной водой, так чтобы вода покрывала их до краев и оставить на 10 часов, можно до следующего дня.

На следующий день сполоснуть соцветия одуванчика, хорошо отжать и залить водой 500 г. Когда вода закипит, прокипятить одуванчик еще минут 20.

После этого в емкость где варится варенье из одуванчика добавить 1 кг сахара, чайную ложку лимонной кислоты и измельченный вместе с кожурой свежий лимон. Вместе с лимоном проварите варенье еще 7-10 минут.

как приготовить варенье из одуванчика

Готовность варенья можно определить по цвету, оно должно быть как мед. После охлаждения варенья, цветки выкинуть, а само варенье еще раз проварите пару минут. Варенье готово. Охлажденное варенье перелить в стерильные банки. Хранить такое варенье из одуванчика лучше в холодильнике.

Как приготовить варенье из одуванчика на вес

Если не очень хочется мучиться, считая цветки одуванчика в штуках, тем более что они могут быть разными по размерам предлагаем рецепт, в котором соцветия одуванчиков берутся на вес.

цветки одуванчика на варенье

Для приготовления варенья из одуванчика берем 400 граммов цветков одуванчика, пол-литра воды и 1 кг 200 г сахара.

Цветки перебрать и залить водой минут на 30. Это, во-первых, как в первом рецепте уберет горечь цветков, во-вторых, позволит всплыть на поверхность жучкам и насекомым, которых обычно так много в цветках. Есть мнение, что цветки не нужно мыть, чтобы не смывать полезные свойства. Но учитывая экологию, все же лучше цветки хорошо промыть.

После чего дать хорошо стечь влаге из цветков и хорошо их просушить, использовав для этого бумажные полотенца.

Цветы залить водой и поставить на огонь. Воду довести до кипения и кипятить пять минут. После этого дать варнью охладиться, цветки выбрать и выбросить, а воду процедить.

Добавить в воду сахар и снова поставить на огонь, перемешивая довести до кипения. Прокипятить минут 7, дать варенью остыть и разлить по стерильным банкам.

рецепт варенья из одуванчика

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