"Вареник с брынзой, но на вкус как с селедкой": нардеп Вирастюк вульгарно прокомментировал женские половые органы

"Вареник с брынзой, но на вкус как с селедкой": нардеп Вирастюк вульгарно прокомментировал женские половые органы

Нардеп в соцсетях обсуждал интимную фотографию девушки.

Нардеп от "Слуги народа" Василий Вирастюк попал в скандал, назвав женские половые органы "вареником с брынзой".

Об этом политик написал в комментарии к сообщению тренера Андрея Стригуна в Facebook. Впоследствии мужчина удалил публикацию, однако в Сети активно публикуют ее скриншоты.

Тренер Андрей Стригун опубликовал фото девушки, которая подтягивает ноги к голове и где видна зона бикини. Василий Вирастюк прокомментировал фотографию словами "вареник с брынзой".

Скриншот из Facebook

Ему ответил президент Федерации стронгмена Украины Сергей Конюшок, что "вареник с селедкой".

" Вареник" хоть с брынзой, но на вкус вроде бы с селедкой", — продолжил Вирастюк.

Конюшок на это написал, что тогда выходит фаршмак и в "вареник" можно напихать все, что угодно".

Скриншот из Facebook

После того, как скриншоты начали активно распространять, Василий Вирасюк в Facebook опубликовал сообщение, в котором попросил рассказать ему, "правильно ли он дышит и какие "посты" ему нужно писать".

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