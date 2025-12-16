"Варшавянка" обездвижена: спутник показал последствия удара дрона СБУ по субмарине в Новороссийске

Подлодка / Иллюстративные фото

Реклама

В Сети появились спутниковые снимки высокого разрешения порта Новороссийск, сделанные утром 16 декабря. Они проливают свет на результаты дерзкой атаки СБУ на российский флот.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода и OSINT-аналитик Марк Крутов в сети X.

Дистанция удара

Снимки зафиксировали место взрыва у пирса, где была пришвартована субмарина класса Kilo (проект «Варшавянка»).

Реклама

Причал в порту Новороссийска до 15 декабря / © Фото из открытых источников

«До сих пор трудно провести точную оценку боевых повреждений, но по крайней мере мы видим, что взрыв произошел примерно в 20 метрах от судна», — отметил Крутов.

Для подводного объекта такой взрыв может иметь критические последствия из-за ударной волны в воде, даже без прямого контакта с корпусом. Гидроудар в воде распространяется гораздо лучше взрывной волны в воздухе и может повредить оборудование внутри субмарины.

Причал в порту Новороссийска после 15 декабря / © Фото из открытых источников

Лодка обездвижена

Аналитик обратил внимание на интересную деталь, которая может свидетельствовать о серьезных повреждениях «Варшавянки». На видео удара была видна еще одна подлодка, стоявшая рядом.

«Другая подлодка, которая видна на видео украинского удара, больше не присутствует на сегодняшнем спутниковом снимке, поэтому ее, вероятно, переместили — в отличие от целевой подлодки (что позволяет предположить, что она, возможно, не способна двигаться сейчас)», — говорится в сообщении.

Реклама

Манипуляции Минобороны РФ

Российское ведомство пыталось опровергнуть успех украинской атаки, опубликовав видео якобы «целой» лодки. Однако OSINT-сообщество заметило подвох.

"Заметьте, что погруженная корма, которая была ближе к месту взрыва, не показана на видео", - подчеркивает аналитик.

Дельфины не помогли

Интересно, что именно этот пирс россияне раньше пытались защитить с помощью боевых животных.

«Еще в 2021 году Россия использовала именно этот пирс для размещения специально обученных дельфинов, которых впоследствии перевезли в Севастополь… Хотя эти дельфины научены именно для предотвращения атак, подобных тем, которые осуществляет Украина», — напомнил Крутов.

Реклама

Напомним, Россия стремительно упускает возможности для подводной войны в Черном море. По оценкам аналитиков, боеспособными остаются не более двух подлодок проекта «Варшавянка», являющихся носителями ракет «Калибр».