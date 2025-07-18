Незаконные раскопки в Крыму / © Национальная полиция Украины

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Группа российских археологов проводит незаконные раскопки на территории архитектурно-археологического комплекса «Древний город Пантикапей» в городе Керчь. Это привело к частичному разрушению объекта культурного наследия Украины.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Как установило следствие, после временной оккупации полуострова начались незаконные археологические раскопки с целью поиска и присвоения ценных артефактов национального значения.

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Преступная деятельность российских копателей происходит под руководством заведующего отделом археологии античного мира государственного музея изобразительных искусств в Москве Владимира Толстикова.

Его фамилию украинские правоохранители в своем сообщении не называют, но судя по опубликованному фото и обстоятельствам дела, речь идет именно о нем.

Российский археолог Владимир Толстиков / © Национальная полиция Украины

Российскому археологу сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 298 УКУ (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

«Незаконные археологические работы продолжаются, а объекты, имеющие неповторимую ценность для истории Украины, подвергаются непоправимым разрушениям. Такие действия представляют угрозу украинскому историческому наследию», — отметили в Нацполиции.

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Напомним, недавно в парке львов «Тайган» в Крыму пострадал его владелец, коллаборационист Олег Зубков, на которого напали звери.