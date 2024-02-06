Варвары, как они есть: россияне в Мариуполе хотят снести здание с уникальной мозаикой (фото)

Оккупанты приступили к демонтажу здания "Дома связи" в Мариуполе. Из-за этого под угрозой уничтожения оказалась уникальная мозаика.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Уникальная мозаика, "Дом связи", Мариуполь.

Как отмечается, монументальное панно на "Доме связи" появилось в Мариуполе в 1964 году. Автор работы "Покорители космоса" – мариупольец Виктор Арнаутов. Она стала второй мозаикой в городе.

"Для россиян и коллаборантов нет никакой ценности в истории и культуре нашего родного города. Они уничтожили музеи, мозаики, исторические здания. Все, что мы бережно ценили и хранили", – говорится в сообщении.

Ранее речь шла о том, что жители Мариуполя жалуются на отсутствие большого количества "узких" специалистов и проблем с оборудованием в местных больницах. Более того, люди не могут получить помощь даже от "скорой".

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