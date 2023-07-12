"Вас мочить надо, потому что из-за вас война": на Черкасчине 21-летний мужчина избил военного на костылях

В селе Шрамковка Черкасской области 21-летний парень избил военного на костылях. Он обвинял раненого защитника Украины в том, что "дескать идет война".

Об этом сообщила местная волонтер Татьяна Сила и подтвердили в полиции Черкасской области.

21-летний мужчина избил, а подростки еще и бросали камнями

Она отметила, что происшествие произошло в селе Шрамковка Черкасской области на остановке общественного транспорта. Там 21-летний парень набросился на военного, который передвигался на костылях и избивал защитника Украины.

"Вышла из маршрутки и вижу такую картину: военного со следами ранений бьет ногами на проезжей части какой-то подросток лет двадцати и из его уст звучит фраза: "Вы ВСУшники кон***ны, вас мочит надо, из-за вас война". Подбежали люди, которые были неподалеку, оттащили его, помогли подняться военному, потому что он передвигается с костылем. Этот подонок кому-то звонит по телефону и кричит, что сейчас из Киева приедут пацаны и вас порешают", — написала местная жительница.

21-летний нападающий на военного. Скриншот с видео

Она отметила, что после того, как воину удалось подняться, подростки, ориентировочно 12 лет, начали еще и бросать в воина камни.

Военный получил тяжелое ранение в горячих точках

Татьяна отмечает, что пострадал ее одноклассник, который с первых дней войны защищает Украину. Он был в горячих точках – Соледаре и Бахмуте. Она подчеркнула, что мужчина расплакался из-за обиды.

"Пройдя от войны снайпером он получил множественные осколочные ранения, сильную контузию. После госпиталя его, как и многих других, вывели за штат со смешными 850 грн денежного довольствия, поселив в каком-то лесхозе посреди леса и болот в помещении бывшей школы без условий для проживания. Об адекватной реабилитации речь не идет. Сани предоставили отпуск, он приехал в родное село, встретился с друзьями. А тут вот такая ситуация", — сообщила волонтер.

Реакция полиции и нападающего

В полиции Черкасской области нападение на военного подтвердили. Там сообщили, что они установили данные нападающего. Это – 21-летний житель села Шрамковка Черкасской области.

"Полицейские выяснили, что телесные повреждения военному нанес 21-летний местный житель. В настоящее время пострадавший военнослужащий находится в больнице. По данному факту открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации - ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

После огласки и скандала 21-летнего парня привезли в госпиталь, где он на коленях извинился перед раненым воином.

Напомним, житель Кировоградской области вступил в ЧВК "Вагнер" и воевал против ВСУ.

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