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"Ваш "эксклюзив" может стоить кому-то жизни": в СНБО рассказали о новом виде информационной угрозы

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"Ваш "эксклюзив" может стоить кому-то жизни": в СНБО рассказали о новом виде информационной угрозы

Фото из открытых источников

Выявить ботов можно по одинаковым типичным сообщениям.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщают о новом виде информационной угрозы – боты пытаются в соцсетях узнать о последствиях бомбардировок.

Об этом сообщает Центр.

"Пользователи-боты или "живые" аккаунты отправляют в чатах сообщения, чтобы узнать степень поражения от бомбардировки и точную локацию для корректировки огня. Они пишут в чатах только что обстрелянных городов. Обнаружить их можно по одинаковым типичным сообщениям", — говорится в сообщении.

Украинцев просят ни в коем случае не сообщать никому точное месту попадания снаряда и не выкладывать видео в момент удара.

"Ваш "эксклюзив" может стоить кому-то жизни. Особенно эта информация касается лидеров мнений и обладателей многотысячных телеграм-каналов!" — говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве российские оккупанты активизировали распространение фейковых сообщений среди граждан. Цель сообщений, рассылаемых ботами, - посеять панику среди населения. Граждан призывают не доверять такой информации.

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