Ваш паспорт нужно заменить, если увидите это: какие повреждения делают документ недействительным

Когда паспорт становится недействительным / © Государственная миграционная служба Украины

Иногда с нашими документами могут случаться странные вещи, например, его обрисовал ребенок, погрызла собака или паспорт залило водой. В каких случаях паспорт считается недействительным, и его нужно срочно заменить?

Об этом рассказали в Государственной миграционной службе.

В каких случаях паспорт считается недействительным

Паспорт может пострадать от многих внешних факторов. В некоторых случаях он становится недействительным. Чаще всего паспорта страдают от детского творчества, дождя или других повреждений.

В Государственной миграционной службе объяснили, что паспорт гражданина Украины считается поврежденным и подлежит обмену в нескольких случаях:

паспорт или фотография имеют повреждения;

в паспорте отсутствует или повреждена часть фото/страницы, которая помогает идентифицировать человека визуально, прочитать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, кем выдан паспорт, подпись должностного лица и дату выдачи;

на паспорте повреждены перфорированная серия и номер, реквизиты паспорта установить невозможно;

в паспорте есть исправления, в том числе персональных данных, наименований органа, штампа, печати;

на паспорте в виде ID-карты появились повреждения, которые не дают считать документ и внести изменения в информацию бесконтактного электронного носителя.

Если ваш паспорт был поврежден по одной из этих причин, его необходимо заменить, ведь он не считается действительным.

Нужно ли сдавать старый загранпаспорт и что делать, если он потерялся

Напомним, обычно при оформлении нового загранпаспорта старый аннулируют и забирают, ведь по закону гражданин Украины может иметь не больше двух таких документов одновременно. Паспорт подлежит аннулированию, если у него истек срок действия, вы сменили фамилию или другие данные, или просто решили получить новый документ вместо предыдущего.

Однако старый паспорт можно оставить себе, если написать соответствующее заявление. Это разрешается в случаях, когда в документе остались действующие визы или если он необходим для продления вида на жительство за границей. Тогда работники миграционной службы или консульства вернут вам его после официального аннулирования.

Если вы потеряли загранпаспорт или его украли во время пребывания в другой стране, главное не паниковать. Сперва необходимо обратиться в ближайшее отделение местной полиции, чтобы получить официальную справку или протокол об этом инциденте.

С этой справкой нужно обратиться в украинское консульство или посольство для оформления «белого паспорта» (удостоверение личности на возвращение в Украину). Желательно иметь при себе любые другие документы, подтверждающие личность, например внутренний паспорт.

Если же никаких документов нет, консул самостоятельно сделает запрос Украину для подтверждения ваших данных, после чего выдаст удостоверение для пересечения границы.

