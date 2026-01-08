- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 2 мин
"Ваш поезд вас подождет": история, как железнодорожники спасли новогоднюю поездку многодетной матери
В Жмеринке задержан рейс, чтобы принять пассажиров из запоздалого поезда.
В Сети распространяется история о новогоднем чуде, которое случилось с пользовательницей в соцсетях Алины Смирновой. На станции Жмеринка поезд задержали специально для того, чтобы пассажирка с тремя детьми успела на пересадку после вынужденной остановки из-за «заминирования».
Об этом Алина Смирнова поделилась в соцсетях.
По ее словам, история произошла 1 января 2026 года. Алина Смирнова вместе с тремя детьми направлялась в Карпаты с пересадкой в Жмеринке. Из-за сообщения о минировании поезд простоял в поле под Киевом почти два часа. Женщина была уверена, что опоздает на следующий рейс и будет вынуждена ночевать в чужом городе с маленькими детьми.
Однако после обращения к проводнице запустилась сложная цепочка координации: начальник поезда связался с вокзалом Жмеринки, а те — с руководством следующего рейса. Когда поезд наконец-то прибыл на станцию пересадки, пассажиров уже ждали.
«Спустя некоторое время начальник поезда зашел к нам в купе лично и сказал: „Мне нужно вас куда-то пересадить. Я был на связи с другим поездом — мест нет. Но ваш поезд вас подождет, они согласились“, — рассказала пассажирка.
Как отмечает автор сообщения, она не ожидала такого внимания к обычной семье, ведь они не были официальной делегацией или группой.
«На перроне стояли работники вокзала в жилетах и кричали: „Это они!“. Для понимания: пересаживалась только я и трое детей. Они помогли с чемоданом, провели к поезду. Мы зашли — проводница позвонила начальнику, что мы сели, и поезд сразу тронулся», — вспоминает Алина Смирнова.
Для героини истории этот случай стал доказательством того, что за большой структурой железной дороги стоят люди с большим сердцем.
«То, что в моей стране есть такие люди, дает опору и веру в будущее», — подытожила женщина.
Напомним, в Мексике, в южном штате Оахака поезд Interoceanic, сошел с рельсов. В вагонах находились 250 человек, в том числе девять членов экипажа. В результате аварии погибли 13 человек.