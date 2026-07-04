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- Украина
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«Ваш ребенок — ваши проблемы?»: сеть взбудоражил спор из-за матери с младенцем на верхней полке поезда
Украинка рассказала о поездке с младенцем на верхней полке поезда «Одесса — Харьков». История вызвала шквал эмоций в соцсетях: пока одни возмущаются черствостью пассажиров, другие напоминают о «личных границах» и ответственности родителей.
В украинском сегменте соцсетей вспыхнула бурная дискуссия вокруг поездки матери с 10-месячным ребенком на верхней полке в поезде.
Свою историю рассказала украинка по имени Елена Нашилова (nashilovaalyona) в Threads.
Женщина утверждает, что поездка на поезде Одесса-Харьков была срочной и крайне необходимой для здоровья ребенка.
«Поезд Одесса-Харьков, почти нереально купить билет. Но я купила на верхнюю полку. Потому что знала, что эта поезда крайне необходима для здоровья моего ребенка. И знаете, это тот случай, когда я поняла, что никто мне не уступит место с 10-месячным ребенком еще с самой покупки билета. Так и вышло. Человечество — это лучшее, что есть в человеке. Как жаль, что в нашем обществе его почти не осталось», — пишет украинка.
Женщина отметила, что не ищет сожаления или хейта, а только хочет предупредить других мам, которые «живут в розовых очках», о реалиях путешествий. Елена также обращалась к проводнице, однако та только развела руками, отметив, что такие ситуации случаются регулярно: «Никто мамам не уступает. Сейчас люди даже не позволяют просто присесть на нижнюю полку».
В комментарии мнение украинцев разделилось. Одни выразили возмущение по поводу такой ситуации и выразили свою поддержку матери.
Однако большинство стояло на том, что ребенок и его комфорт — это исключительно ответственность его родителей.
Напомним, недавно похожую историю рассказала пассажирка Диана Ковтун рассказала о своем путешествии по железной дороге, во время которой она вместе с ребенком оказалась на верхнем месте, поскольку никто из попутчиков не предложил ей поменяться местами.