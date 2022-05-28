"Ваш родственник в беде": в Хмельницком житель "ЛНР" обманул людей на 130 тыс. грн

"Ваш родственник в беде": в Хмельницком житель "ЛНР" обманул людей на 130 тыс. грн

Доверчивые украинцы не перестают попадать на крючок мошенников.

В Хмельницком 36-летний житель неподконтрольной Украине "ЛНР" признан виновным в мошенничестве и грабеже. Злоумышленник попал за решетку на пять лет. Обжаловать приговор ему не удалось.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры.

Отмечается, что 36-летний мошенник находился в Хмельницком. Он решил работать по схеме "ваш родственник в беде", звонив пожилым людям.

Он убеждал, что их родственник попал в аварию и нуждается в дорогостоящей неотложной медицинской помощи. Жертвы злоумышленника долго не размышляли. Они согласились передать ему деньги.

Впрочем, одна из потерпевших все же усомнилась в правдивости слов извитсника. Она отказалась отдавать деньги. Тогда злоумышленник вырвал купюры из ее рук и скрылся. Мошенник обманул пятерых хмельничан. Ему удалось "заработать" 130 тысяч гривен.

Как сообщалось, мошенники придумали новую схему обмана украинцев во время войны. Они начали рассылать украинцам фейковые сообщения, в которых говорится о якобы выплатах пособий от государства. Однако для того, чтобы ее получить, нужно пройти срочную "проверку карточек".

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