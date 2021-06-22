"Ваш родственник в больнице": в Николаеве мошенник выманил у бабушки 9 тысяч гривен

Пенсионерка не сразу поняла, что стала жертвой афериста.

В Николаеве бабушку обманули по схеме "ваш родственник в больнице". Мошеннику удалось забрать у 81-летней пенсионерки 9 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Пенсионерка сообщила в полицию о том, что ей на стационарный телефон поступил звонок, как ей тогда показалось от сестры, которая сообщила, что упала в колодец и срочно нужны деньги на лечение. Через некоторое время к бабушке пришел незнакомец и сказал, что она может передать деньги через него.

Поскольку той суммы, которую назвал злоумышленник у пенсионерки не было, женщина заняла часть у соседки и отдала мошеннику 9 тысяч гривен. Уже позже пострадавшая связалась с родственниками и поняла, что стала жертвой афериста.

Оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области установили причастного к преступлению. Им оказался 31-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Злоумышленника задержали и изъяли денежные средства потерпевшей.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Сейчас правоохранители проверяют причастность афериста к аналогичным преступлениям.

Напомним, сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнюю аферистку в Одесской области.

Новости Украины: в Киевской области поймали аферистку, совершившую как минимум 20 дерзких ограблений

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку