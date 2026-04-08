Ваш роутер могли "взломать" россияне: в СБУ рассказали, как проверить устройство

Служба безопасности Украины вместе с ФБР и правоохранительными органами ЕС разоблачила масштабную схему российской слежки за украинцами, американцами и гражданами ЕС через взломанные Wi-Fi роутеры.

В Службе безопасности Украины поделились, что удалось разоблачить специалистов ГРУ РФ. Успехов удалось добиться благодаря сотрудничеству с ФБР, польской контрразведкой и правоохранителями из ЕС.

Специалисты провели скоординированную операцию по нейтрализации влияния российских разведчиков в Украине и на территориях других государств.

Российские разведчики взламывали офисные и домашние Wi-Fi роутеры (SOHO-оборудование) в Украине и за границей.

В материалах дела говорится, что российские спецслужбы «охотились» на роутеры, которые не соответствовали новейшим протоколам безопасности.

После проникновения в роутеры россияне перенаправляли их трафик через собственную сеть DNS-серверов. Серверы преобразовали названия ресурсов Интернета в их IP-адреса, идентифицировавшие сервер назначения.

Так, сотрудники российской разведки становились буфером в онлайн-пространстве. Они получали пароли, токены проверки подлинности, письма электронной почты и другую чувствительную информацию.

В нормальных условиях вся эта информация должна быть защищена криптографическими протоколами SSL и TLS.

«Полученные сведения враг планировал использовать для кибератак, информдиверсий и сбора разведывательной информации», — сообщают в СБУ.

Кто мог пострадать больше всего

Больше всего работники ГРУ РФ интересовались персональными данными работников и военнослужащих государственных органов, подразделений Сил обороны и оборонных предприятий.

В результате кибероперации было заблокировано по меньшей мере 100 серверов, выведены из-под контроля россиян сотни маршрутизаторов в Украине. Это ослабило разведывательные способности российской военной разведки, а также предотвратило уничтожение оборудования на программном уровне.

Сейчас СБУ сотрудничает с западными партнерами, чтобы привлечь причастных к ответственности.

Как проверить свой роутер на взлом

Сотрудники СБУ порекомендовали украинцам проверить свои домашние Wi-Fi роутеры на случай взлома. Требуется, чтобы роутер имел последнюю версию программного обеспечения со всеми обновлениями безопасности.

Если они не установлены, этим нужно заняться немедленно.

В случае если роутер обновить невозможно, нужно его заменить. После обновления роутера обязательно установите новый пароль и отключите доступ к его панели управления из сети Интернет. Проверьте подключение и удалите все подозрительные настройки.