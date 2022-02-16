Ваша победа – это наша победа: известные грузины записали эмоциональное видео в поддержку Украины

Ваша победа – это наша победа: известные грузины записали эмоциональное видео в поддержку Украины

Известные грузинские деятели политики, спорта и культуры призвали все цивилизованные страны "встать рядом с героическим украинским народом и государством", чтобы остановить агрессора.

Известные грузинские певцы, актеры, спортсмены, политики и другие публичные лица записали видеообращение в поддержку Украины.

Ролик в Facebook опубликовал грузинский телеканал Formula.

На фоне флага Украины и звучания украинского гимна к нашим гражданам обратились актер Вахтанг Кикабидзе, певица Нино Катамадзе, шеф-повар Миша Авсаджанишвили, общественная активистка Татуша Арвеладзе, баскетболист Георгий Цинцадзе, режиссеры Кэти Мачавариаши и Салом Мшвилдадзе, телережиссер Михеил Гонгадзе, соучредитель Kyiv Art & Fashion Days Софо Чкония, участник детского "Евровидения" Нико Каджаия, учитель Ладо Абхазава, философ Леван Гамбашидзе, экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, историк Юлон Гагошидзе и оператор Зураба Алавердашвили.

"Братья и сестры, мы с тревогой наблюдаем за агрессией путинской России против гордой и независимой Украины. Узурпатор нуждается в очередном кровопролитии в соседнем государстве, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

С надеждой наблюдаем, что сегодня весь мир как никогда мобилизован и верим, что человечество восстанет против зла и не допустит несправедливости. Призываем и просим у всех цивилизованных стран, у которых есть возможность, сила и желание остановить агрессора: стать рядом с героическим украинским народом и государством.

Верим, что в этот исторический миг украинский народ будет твердым, единым и бесстрашным, как это было всегда в трудные времена для Украины. В Грузии знают, что ваш успех – это и наш успех, ваша победа – наша победа, ваша свобода – это наша свобода. Мы вместе проходим этот сложный путь к свободе.

Население Грузии всегда поддерживало и будет поддерживать Украину и украинский народ. Слава Украине! Героям слава! Да здравствует свободная Украина, да здравствует свободная Грузия!", – заявили известные грузины.

Все участники этой акции зачитывали обращение на украинском языке.