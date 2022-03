"Ваша свобода – наша свобода": президент Литвы поддержал Украину в месячной борьбе с российскими оккупантами

Храбрый украинский народ!

Ваша борьба – это также и наша борьба. Ваша боль – это наша боль. А ваша свобода – это и наша свобода.

За вашу и нашу свободу! Слава Украине!



Brave украинские люди,

Your fight is our fight. Your pain is our pain. And your freedom is our freedom. pic.twitter.com/X6EwMTIFfy