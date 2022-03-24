"Ваша свобода – наша свобода": президент Литвы поддержал Украину в месячной борьбе с российскими оккупантами

Гитанас Науседа записал видеоролик поддержки украинского народа.

Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал народ Украины в его героической борьбе против российских оккупантов.

Видеообращение он опубликовал на своей странице в твиттере.

"Дорогие братья и сестры, дорогой Володимир, героический украинский народ. Месяц назад на вашу страну жестоко напала Россия. Сегодня вы держитесь гордо, твердо и свободно и готовы дать отпор захватчикам. Литовский народ поздравляет украинских героев.Мы видим, как вы боретесь за каждую пядь родной земли, что является примером подвига для всех нас. Слава Украине — это то, чем все восхищаются сейчас. Мы также видим позорные действия ваших врагов. Их многочисленные преступления презирают и ненавидят во всем мире. Бесчисленные жертвы этой войны не будут забыты. Вы боретесь храбро, и вы — не сами. Каждый свободолюбивый человек или страна готов вас поддержать. Литовский народ поддерживает вас всеми возможными способами. Ваша борьба — наша борьба, Ваша боль — наша боль. А ваша свобода — наша свобода. За вашу и нашу свободу. Слава Украине", — сказал президент Литвы.

Храбрый украинский народ!

Ваша борьба – это также и наша борьба. Ваша боль – это наша боль. А ваша свобода – это и наша свобода.

За вашу и нашу свободу! Слава Украине!



Brave украинские люди,

Your fight is our fight. Your pain is our pain. And your freedom is our freedom. pic.twitter.com/X6EwMTIFfy — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) 24 марта 2022

Напомним, что сегодня, 24 марта, ровно месяц с того момента, когда Россия вторглась на территорию Украины.