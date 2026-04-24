"Вашего брата обменяли": сестра защитника расплакалась после известия о возвращении из плена (видео)
В Украину вернулись 193 защитника из российского плена. Сестра одного из воинов расплакалась во время звонка.
В рамках обмена пленных, который состоялся 24 апреля, в Украину вернулись 193 защитника. Родственники украинских военнослужащих начали получать первые уведомления об освобождении своих близких.
Об этом сообщает ТСН.ua
Среди них сестра одного из защитников, не сдержавшая слез, когда узнала о возвращении брата на подконтрольную Украине территорию. Журналисты зафиксировали эту эмоциональную реакцию женщины во время телефонного разговора.
«Ваше брата обменяли», — именно эти слова услышала женщина от официальных представителей.
Обмен пленными — последние новости
Напомним, 24 апреля состоялся очередной обмен пленными из РФ. 193 военных Вооруженных Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Нацполиции и Государственной специальной службы транспорта вернулись в Украину из плена РФ.
Также мы писали, что для двух бойцов освобождение совпало с их днем рождения. Некоторые военные были незаконно заключены в Чечне.
Один освобожденный из плена воин наконец встретится с ребенком, который родился и рос без него.