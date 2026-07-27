Вашего руководителя могут оштрафовать из-за рабочих чатов: о чём мало кто знает

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Систематическое психологическое или экономическое давление на работников во время удаленной работы через корпоративные чаты, электронную почту и онлайн-совещания являются мобингом и влечет административную ответственность.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Что такое мобинг?

Согласно Кодексу законов о труде и Кодексу Украины об административных правонарушениях, мобинг определяется как систематические длительные умышленные действия или бездействие работодателя, отдельных сотрудников или трудового коллектива. Его цель — создание враждебной атмосферы, унижение чести, достоинства и деловой репутации работника, а также его изоляция.

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Законодательство защищает граждан независимо от формы собственности предприятия и формата исполнения обязанностей — в офисе или дистанционно.

В случае удаленной работы травля чаще всего принимает следующие формы:

«Цифровой бойкот» — систематическое игнорирование сообщений и обращений сотрудника в рабочих мессенджерах, что мешает исполнению обязанностей.

Умышленная изоляция — неприглашение на важные онлайн-совещания и неприобщение к рабочим чатам.

Цифровое давление — требования отчетности за каждый шаг, отправка избыточного количества заданий или сообщений во внерабочее время для психологического истощения.

Кроме этого, мобингом считаются неравная оплата труда одинаковой ценности, безосновательное лишение премий, угрозы, оскорбительные высказывания, неравномерное распределение нагрузки и ограничение карьерного роста.

Какие штрафы за мобинг?

Ответственность за такие действия урегулирована статьей 173-5 КоАП. За первое нарушение для работников предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен или от 20 до 30 часов общественных работ, тогда как для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей санкции составляют от 1700 до 3400 гривен штрафа или от 30 до 40 часов общественных работ.

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В случае повторного нарушения в течение года или совершения действий группой лиц штраф для граждан растет до 1700-3400 гривен (общественные работы от 30 до 40 часов), а для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — от 3400 до 6800 гривен (или общественные работы от 40 до 60 часов).

Юристы отмечают, что систематическое давление не следует списывать на «сложный характер» коллег или руководства, ведь работник имеет законное право защищать свои трудовые права.

Напомним, ученые исследовали, как отдаленная работа негативно влияет на психику человека — больше всего на живущих сам.

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