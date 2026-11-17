Злоумышленник / © pexels.com

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Лишние разрешения, предоставляемые пользователем мобильным приложениям, могут создавать риски утечки личной информации. В частности, речь идет о переписке и данных, связанных с банковскими приложениями.

Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко в эфире «Киев24».

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По его словам, не стоит автоматически предоставлять программам доступ ко всем функциям смартфона - фотогалереи, микрофона, геолокации и тому подобное. Разрешения лучше включать только при необходимости.

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«Если не предоставлять приложениям доступа к определенным функциям, они и дальше будут работать. Но некоторые возможности будут недоступны. К примеру, вы не сможете загрузить фотографию без доступа в галерею», — пояснил эксперт.

Денисенко подчеркнул, что любое приложение потенциально может стать целью кибератаки. Если злоумышленники получат доступ к программе, существует риск утечки данных из мобильного устройства.

Поэтому специалист советует проверять, для чего предназначено приложение и какие именно разрешения ему нужны.

Действительно ли смартфоны подслушивают разговоры ради рекламы

Эксперт также объяснил, почему после разговора об определенном товаре пользователи часто видят его рекламу в соцсетях.

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По словам Денисенко, это не обязательно связано с использованием микрофона. Рекламные алгоритмы собирают информацию об интересах человека, в частности, на основе ранее просмотренных сайтов и видео.

«Многие пользователи не замечают, что уже посещали определенные сайты или просматривали видеоролики об этих товарах или услугах», — отметил он.

В то же время эксперт пояснил, что для скрытого прослушивания необходима соответствующая программа, в частности, шпионская. Само по себе появление тематической рекламы не доказывает, что смартфон записывал разговор.

В Украине хакеры сломали более 100 сайтов для распространения вирусов

Напомним, ранее Национальная команда реагирования на киберинциденты CERT-UA сообщила о масштабной кампании по распространению вредоносного программного обеспечения из-за сломанных украинских сайтов. Только в течение сентября специалисты обнаружили более 100 скомпрометированных веб-ресурсов.

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Злоумышленники маскируют вирусы под проверку "Я не робот". Пользователи показывают поддельную страницу Cloudflare и предлагают скопировать и выполнить команду на компьютере. В результате на устройство может установиться вредоносная программа.

CERT-UA предупредили, что настоящие системы CAPTCHA и Cloudflare не требуют запускать командную строку, PowerShell или выполнять посторонние команды. Если сайт предлагает такие действия, специалисты рекомендуют немедленно закрыть вкладку.

Хакеры могли похитить миллиарды долларов из Binance

Напомним, 29 октября появилась информация о возможном масштабном изломе криптовалютной биржи Binance. По данным аналитической компании TRM Labs, злоумышленники вывели активы на сумму 6,3 млрд долларов через десять блокчейнов. Эксперты связывают атаку с северокорейской группировкой TraderTraitor.

В Binance подтвердили, что проверяют сообщения о потенциальной проблеме безопасности, однако сам факт кибератаки официально не подтвердили. Пользователей призвали опасаться мошеннических сообщений и не переходить по подозрительным ссылкам.

На фоне сообщений о возможном изломе криптовалютный рынок отреагировал на падение цен. В частности, биткоин подешевел на 2,85%, а токен Binance BNB – на 8,03%.

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