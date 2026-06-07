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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Вашингтон готовит новый план по замороженным деньгам Ирана: кому планируют передать

В Администрации Дональда Трампа сейчас обсуждают разные варианты использования замороженных иранских активов.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Флаг Ирана

Флаг Ирана / © Reuters

Соединенные Штаты рассматривают вариант использования замороженных иранских активов для поддержки своих союзников в регионе Персидского залива.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник, осведомленный о ходе внутренних обсуждений.

По информации собеседника издания, американская администрация изучает возможность направить часть средств Ирана на восстановление инфраструктуры и устранение последствий потенциальных ударов Тегерана по странам Персидского залива.

Кроме того, рассматривается вариант использования этих активов для компенсации ущерба, который союзники Вашингтона уже понесли из-за предыдущих действий Ирана.

Источник утверждает, что министр финансов США Скотт Бессент поручил специальной рабочей группе провести оценку ущерба, причиненного Ираном американским партнерам в регионе.

Именно результаты этой оценки могут стать основой определения возможного объема выплат из замороженных иранских активов.

В то же время, официальный Вашингтон пока не сообщал о принятии окончательного решения относительно дальнейшего использования этих средств.

Тема замороженных иранских активов остается одним из ключевых вопросов в отношениях между США и Ираном и продолжает занимать важное место в переговорах между сторонами.

Ранее сообщалось, что посланники Трампа тайно посетили ядерную лабораторию США, готовясь к переговорам с Ираном.

Мы ранее информировали, что Палата представителей США приняла резолюцию против войны с Ираном, впервые четверо республиканцев поддержали демократов.

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Дата публикации
Количество просмотров
68
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