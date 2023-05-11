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Вашингтон призвал продолжить Черноморскую зерновую инициативу

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Вашингтон призвал продолжить Черноморскую зерновую инициативу

В США отметили необходимость расширения Черноморской зерновой инициативы / Фото: Министерство инфраструктуры Украины

Страна-агрессорка должна прекратить использовать голод в качестве оружия в войне против Украины, отметили в Госдепе.

В Государственном департаменте США заявили о необходимости расширения Черноморской зерновой инициативы.

Это нужно для того, чтобы РФ прекратила использовать голод украинцев в свою пользу, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

"Есть острая необходимость расширения Черноморской зерновой инициативы, чтобы суда могли заходить в украинские порты, чтобы больше продуктов питания могло попасть на мировые рынки", — говорится в сообщении.

Энтони Блинкен, государственный секретарь Соединенных Штатов, отметил, что страна-агрессорка должна прекратить использовать голод в качестве оружия в войне против Украины.

Напомним, 18 марта этого года РФ объявила о продлении соглашения на 60 дней, то есть после 18 мая договоренности о "зерновом коридоре" якобы не будут действовать.

8 мая Россия снова отказалась регистрировать и инспектировать суда, ввозящие украинскую агропродукцию в территориальные воды Турции. А на следующий день в Анкаре заявили, что "зерновой коридор" снова начал работать.

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Дата публикации
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