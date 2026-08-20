«Вася» в деле НАБУ «Форест Гамп»: след может вести к известному бизнесмену

НАБУ / © ТСН

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На аудиозаписях НАБУ и САП, обнародованных в рамках спецоперации «Форест Гамп», фигуранты при обсуждении залога при бывшем министре энергетики Германе Галущенко вспоминают некоего «Васю».

Журналист «Украинской правды» Михаил Ткач предположил, что речь идет о бизнесмене Василии Астионе.

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По словам журналиста, еще в начале июня "Украинская правда" писала, что к сбору средств на залог при Галущенко может быть причастен Астион. По данным источников издания в бизнес-кругах, сейчас он якобы находится в Вене.

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Ткач также отметил, что после этой публикации сам Астион связывался с ним и отрицал всякую причастность к этой истории.

«Сейчас фигуранты, как мы слышим, говорят о некоем Васе. И, судя по голосу, мы можем предположить, что на пленках тоже есть и сам господин Астион», — заявил журналист.

В то же время, Ткач подчеркнул, что это именно его предположение на основе записей и предварительной информации издания.

По словам журналиста, из материалов дела также следует, что к поиску и внесению залога могли быть привлечены бизнесмены, действующие и бывшие депутаты, представители Офиса президента и государственный банк.

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Ткач считает, что такое количество людей не могло действовать без соответствующего сигнала сверху.

"Очевидно, что все эти люди не могли выполнять эту задачу без сигнала, и без просьбы, и без команды руководства государства", - заявил он.

Спецоперация НАБУ и САП «Форест Гамп» – что известно

19 августа стало известно о спецоперации НАБУ и САП под названием «Форест Гамп». Правоохранители заявили о разоблачении преступной организации, в которую, по версии следствия, могли входить действующие и бывшие народные депутаты, а также чиновники Офиса президента.

Среди прочего, фигуранты предпринимают попытки установить контроль над Sense Bank и легализацию 150 млн грн для внесения залога по делу «Мидас» за Германа Галущенко.

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НАБУ также обнародовало аудиозаписи разговоров, в которых фигуранты якобы обсуждали финансовые операции в обход финмониторинга, кадровые назначения и необходимость систематизировать и контролировать коррупцию.

По данным СМИ, среди возможных фигурантов дела упоминаются Ирина Мудрая, народный депутат Вадим Столар, Максим Никитась и представители Sense Bank, в том числе отстраненный председатель наблюдательного совета банка Николай Гладищенко. Все утверждения об их возможной причастности нуждаются в подтверждении в рамках следствия и судебного разбирательства.

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