Папа Римский сделал заявление о завершении войны в Украине: что сказал

Папа Римский Лев XIV выразил солидарность с украинцами, которые страдают от зимних холодов из-за обстрелов энергетической инфраструктуры. Он призвал к усилению усилий, чтобы остановить войну и помочь гражданским, и помолился за всех, кто страдает от последствий боевых действий.

Об этом сообщает Vatican News.

Во время воскресной встречи с верующими Папа выразил глубокое сочувствие украинскому народу, который испытывает значительные трудности из-за повреждения энергетических объектов, оставляющих миллионы людей без тепла во время сильных морозов.

«Также и в эти дни Украина подвергается постоянным обстрелам, подвергающим все население зимнему холоду. С болью слежу за происходящим, я близок к тем, кто страдает, и молюсь за всех них. Затягивание боевых действий, со все более серьезными последствиями для гражданского населения, углубляет разлом между народами и отдаляет справедливый и длительный мир. Призываю всех еще больше усилить усилия с целью положить конец этой войне», — заявил Святейший Отец после произнесения молитвы «Ангел Господень».

Папа Лев XIV также напомнил, что нынешнее воскресенье отмечается как Неделя Божьего слова, инициированная его предшественником Папой Франциском, чтобы популяризировать знания Священного Писания и подчеркнуть роль Божьего слова в жизни христианских общин. Он поблагодарил всех, кто работает над распространением библейских знаний с верой и любовью.

Кроме того, Святейший Отец отметил Всемирный день больных проказой, выразив поддержку всем людям, страдающим этой болезнью, и тем, кто заботится о них и защищает их достоинство.

