Важна своевременная помощь: в Украине реализуют масштабный проект по запуску и поддержке производства средств ведения ближнего боя

Об этом говорится на его официальной странице Facebook.



Андрей Мацола отметил, что у всех нас сегодня одна цель – наша победа. А залог успеха Украины на фронте – это скорость и бесперебойность поставок вооружения.



«Как говорит «Железный генерал», любая помощь важна, но самая важная помощь та, которая приходит вовремя. Честь получить награду «За содействие войску» от Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного. Победа будет!”, — написал украинский бизнесмен и меценат.



Напомним, в рамках благотворительной инициативы "Твой Голос на аэросредства для разведки", которую проводил «Голос страны» вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии «Повернись живим», благодаря Андрею Мацоле был закрыт сбор в 3 миллиона гривен. Также до конца этого года Андрей Мацола поможет 50 украинским защитникам восстановиться после полученных ими ранений.