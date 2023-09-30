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"Важная работа, потому что война продолжается": Маляр рассказала о своей преемнице

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Важная работа, потому что война продолжается": Маляр рассказала о своей преемнице

Анна Маляр и Наталья Калмыкова/Фото Анны Маляр

Маляр поздравила свою преемницу с назначением.

Анна Маляр передала дела Натальи Калмыковой. Она подчеркнула, что работа нового заместителя министра обороны Украины крайне важна.

Об этом экс-заместитель министр обороны Украины Анна Маляр рассказала в своем телеграм-канале.

Анна Маляр и Наталья Калмыкова/Фото Анны Маляр / ©
Анна Маляр и Наталья Калмыкова/Фото Анны Маляр

"Это фото с Наталией Калмыковой сделано в дни освобождения Киева и области. Тогда мы все были объединены ради этой цели. Хочу поддержать Наталью с назначением на должность заместителя Министра Обороны", – отметила Маляр.

Как заметила Маляр, будет тяжело. "Но эта работа очень важна для страны, потому что война продолжается", – подытожила она.

Напомним, в среду, 27 сентября, Кабинет министров назначил троих новых заместителей министра обороны Украины.

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Дата публикации
Просмотры
451
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