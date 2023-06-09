"Важная встреча": Зеленский провел совещание с военным командованием

Президент Украины Владимир Зеленский провел "важную встречу" с военным командованием.

Об этом он сообщил у себя в Telegram.

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На встрече президентом присутствовали начальник оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Комаренко, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

"Комаренко, Сырский, Тарнавский. Важная встреча", — написал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российским захватчикам никоим образом не удастся сорвать или отсрочили контрнаступление Вооруженных сил Украины, и ждать его начала осталось недолго.

Кроме того, мы ранее информировали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины есть необходимое оружие и боеприпасы для освобождения своей территории от российских оккупантов.

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