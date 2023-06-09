Важная встреча Зеленского, обвинение Трампа и ситуация на ЗАЭС: главные новости ночи 9 июня

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 9 июня 2023:
- Отсутствие Красного креста на временно оккупированной Херсонщине "является самоуничтожением" — Зеленский Читать далее –>
- Россия стянула на ЗАЭС военных, технику и заминировала ее по периметру Читать далее –>
- США вскоре могут объявить о новом пакете помощи Украине — Bloomberg Читать далее –>
- "Важная встреча": Зеленский провел совещание с военном командовании Читать далее –>
- ЗАЭС продолжает откачивать воду из Каховского водохранилища — МАГАТЭ Читать дальше –>
- Трампу выдвинули обвинения по делу о хранении секретных документов Читать далее –>
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