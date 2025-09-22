- Дата публикации
Важнее семьи и здоровья: Что украинцы ценят больше всего во время войны
Новое социологическое исследование показало, как война изменила ценности, самоидентификацию и доверие среди украинцев.
Война меняет все, и ценности людей не исключение. Недавнее исследование показало, что украинцы считают победу в войне важнее даже семьи и собственного здоровья. Этот феномен показывает уникальную социальную сплоченность и устойчивость нации.
Об этом свидетельствуют результаты нового опроса "Проблемы социальной сплоченности в Украине", проведенного Социологической группой "Рейтинг" в сотрудничестве с доктором социологических наук Наталией Черныш.
Кто мы теперь: чувство единства
Война усилила чувство принадлежности к Украине. Большинство наших сограждан (94%) четко идентифицируют себя как граждане Украины . Примечательно, что это чувство единства сместилось с регионального уровня на национальный — 77% ассоциируют себя с Украиной в целом, а не со своим регионом.
Еще несколько интересных фактов о нашей самоидентификации:
Более половины (52%) украинцев считают себя европейцами .
Лишь скудные 8% видят себя «советским человеком».
Главные ценности: победа превыше всего
Когда респондентов просили назвать три важнейшие ценности, выбор был однозначным. Это так называемые ценности выживания, которые указывают на приоритеты общества во время войны.
Топ-5 важнейших ценностей для украинцев:
62% - победа Украины.
53% - семья и близкие.
34% - собственное здоровье.
26% - независимость украинского государства.
20% - восстановление Украины.
Эти цифры показывают, как глубоко стремление к победе укоренилось в сознании украинцев, вытесняя даже базовые личные ценности.
Доверие и поддержка: основа устойчивости
Украинцы больше всего доверяют своему ближайшему окружению.
Наивысшее доверие (3.9 из 5 баллов) — к родным, друзьям, жителям своего города/села.
Средний уровень доверия (2.9) - к общественным институтам, организациям, власти.
Меньше (2.4) — к незнакомым людям или имеющим другие взгляды.
Что касается доверия к институтам, то здесь лидером является:
63% - волонтеры.
30% - общественные организации.
25% - местные власти.
24% - центральная власть.
Активность и оптимизм: единение ради победы
В условиях войны значительно возрос социальный капитал украинского общества. Потрясающие 86% украинцев оказывали помощь людям в сложных ситуациях, причем 27% помогали не только родственникам. Половина опрошенных даже создали новые связи для взаимоподдержки.
Как украинцы проявляют активность:
70% — регулярно или время от времени финансово помогают ВСУ.
44% — оказывают нефинансовую помощь ВСУ (сетки, свечи, ремонт авто).
49% - помогают беженцам, переселенцам, людям с инвалидностью.
Украинское общество сохраняет высокий уровень устойчивости (Индекс устойчивости – 3.6 из 5 баллов). Большинство украинцев (76%) с оптимизмом смотрят на будущее Украины, а 72% — на будущее. Более 70% уверены, что могут самостоятельно решить свои проблемы и почти две трети испытывают глубокое единство с другими украинцами.
Исследование проводилось 20-22 июля 2025 методом телефонных интервью (CATI) среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет по всей Украине (кроме оккупированных территорий). Ошибка выборки не превышает 2,2%.
