Важно как никогда: из-за войны опасность от COVID-19 никуда не исчезла

Важно как никогда: из-за войны опасность от COVID-19 никуда не исчезла

Вакцинируйтесь, чтобы обезопасить себя и снизить нагрузку на медицинскую систему.

Несмотря на войну, опасность COVID-19 никуда не исчезла.

Об этом напоминает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Накопления людей в укрытиях и местах временного пребывания увеличивают риск инфицироваться.

Защитите себя от тяжелого течения и смерти от вируса. Вакцинируйтесь, чтобы обезопасить себя и снизить нагрузку на медицинскую систему.

Если ваш населенный пункт имеет безопасный доступ к пунктам вакцинации — обратитесь туда, чтобы получить прививку.

Здесь вы найдете перечень пунктов, работающих в областях:

Волынская;

Ивано-Франковская;

Закарпатская;

Львовская;

Ровенская;

Одесская;

Хмельницкая;

Полтавская;

Черновицкая.

Если области, где вы находитесь, нет в перечне, уточнить график работы прививочных пунктов можно через горячую линию НСЗУ по номеру 16-77. По этому номеру можно узнать обновленную информацию о графике работы пунктов вакцинации.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.

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