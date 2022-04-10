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Важно как никогда: из-за войны опасность от COVID-19 никуда не исчезла

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Важно как никогда: из-за войны опасность от COVID-19 никуда не исчезла

pixabay.com

Вакцинируйтесь, чтобы обезопасить себя и снизить нагрузку на медицинскую систему.

Несмотря на войну, опасность COVID-19 никуда не исчезла.

Об этом напоминает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Накопления людей в укрытиях и местах временного пребывания увеличивают риск инфицироваться.

Защитите себя от тяжелого течения и смерти от вируса. Вакцинируйтесь, чтобы обезопасить себя и снизить нагрузку на медицинскую систему.

Если ваш населенный пункт имеет безопасный доступ к пунктам вакцинации — обратитесь туда, чтобы получить прививку.

Здесь вы найдете перечень пунктов, работающих в областях:

  • Волынская;
  • Ивано-Франковская;
  • Закарпатская;
  • Львовская;
  • Ровенская;
  • Одесская;
  • Хмельницкая;
  • Полтавская;
  • Черновицкая.

Если области, где вы находитесь, нет в перечне, уточнить график работы прививочных пунктов можно через горячую линию НСЗУ по номеру 16-77. По этому номеру можно узнать обновленную информацию о графике работы пунктов вакцинации.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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