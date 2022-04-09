Важно как никогда: как избежать взрывоопасных предметов в условиях войны

Важно как никогда: как избежать взрывоопасных предметов в условиях войны

Внимательно смотрите под ноги.

Взрывные предметы скрываются не только на поле боя, сейчас они могут быть повсюду.

Об этом напоминает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Будьте бдительны:

Избегайте дороги, где нет других авто.

Ходите по дорогам, где все видно и есть следы того, что недавно здесь ходили другие люди.

Внимательно смотрите под ноги.

В настоящее время Украина входит в список стран с самым высоким количеством жертв и пострадавших от мин, утверждают эксперты. Мир пытается нам помочь: выделяют деньги, учат саперам. Но и это невероятно раздражает врага.

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