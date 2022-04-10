Важно как никогда: во время войны внимательно смотрите под ноги и не поднимайте ничего с земли

Опасность ждет украинцев.
Война – это не только пули или бомбы, которые летят у нас и наши дома.
Об этом напоминает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Опасность ожидает и на земле: неразорванные снаряды, растяжки, взрывчатые предметы, спрятанные в игрушках или ценных вещах.
Внимательно смотрите под ноги и ничего не поднимайте с земли.
Будьте бдительны:
- Избегайте дороги, где нет других авто.
- Ходите по дорогам, где все видно и есть следы того, что недавно здесь ходили другие люди.
- Внимательно смотрите под ноги.
В настоящее время Украина входит в список стран с самым высоким количеством жертв и пострадавших от мин, утверждают эксперты. Мир пытается нам помочь: выделяют деньги, учат саперам. Но и это невероятно раздражает врага.
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