"Важно осознавать степени опасности": РФ держит в Черном море 5 ракетоносителей с более чем 30 "Калибрами"

РФ держит в Черном море 5 ракетоносителей с более чем 30 высокоточными ракетами, которые способны поражать не только южные регионы Украины, но и всю ее территорию.

Российские корабли не приближаются к берегам Украины, потому что носители ракет "Калибр" опасаются того оружия, которое имеет Украина, и что ВСУ могут нанести удар. Поэтому ракетоносители держатся достаточно отдаленно в так называемых ракетно-безопасных для себя районах, поскольку осознают степень поражения.

"Москва (уничтоженный крейсер – Ред.) не дает им покоя даже со дна Черного моря", — сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала "FreeDom".

Однако, как отметила Гуменюк, технические характеристики "Калибров" позволяют применять их из бухты Севастополя, поэтому нужно осознавать, что оружие столь высокой точности и дальнего поражения достаточно опасно.

"То, что Россия любит лязгать железом, всем известно", — отметила она.

По ее словам, сейчас Россия держит в Черном море на боевом дежурстве 5 ракетоносителей с более чем 30 высокоточными ракетами, которые способны поражать не только южные регионы Украины, но и всю ее территорию.

"Поэтому осознавать эту степень опасности важно, но поддаваться панике не нужно. Нужно понимать, что в стране идет война, враг продолжает атаковать, и его тактика влияния на тыловые регионы, на мирное население, которое достаточно удалено от линии столкновения, но время от времени ракетные удары вовлекаются в эту мясорубку, кровавое месиво, которое может создать такое страшное оружие. То есть мы оз угрозе, но не поддаемся панике, четко и слажено действуем по сигналу тревоги", — сказала Гуменюк.

Напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова, в День Независимости 24 августа враг может нанести массированный удар по Украине с трех сторон: Беларуси, России и Черного моря.

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