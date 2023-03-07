Важно знать: что делать, если истек срок действия загранпаспорта во время войны

В Украине появилась временная возможность продлить срок действия загранпаспорта на пять лет. Кто и как это может сделать читайте в материале ТСН.ua.

Как пояснили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Украине во время действия военного положения, есть возможность продлить срок действия загранпаспорта на пять лет.

В каких условиях это возможно:

если в территориальных органах (подразделениях) ГТС Украины отсутствует техническая возможность оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу средствами Единого государственного демографического реестра;

при необходимости срочного выезда за границу с напоминающей потребностью в лечении выезжающего лица, сопровождающего тяжелобольного или смертью родственника, проживавшего за границей (нужно дополнительно показать документы, которые могут это подтвердить).

Обратите внимание, что срок действия загранпаспорта старого образца (выданный до 2004 года) продлить невозможно.

Что делать, если истек срок действия загранпаспорта во время войны: оформление заявления

Заявление о продлении срока действия загранпаспорта подается лично лицом, на имя которого был оформлен паспорт. Заявление можно подавать только до истечения срока действия паспорта, но не раньше, чем за два месяца до этого.

Для этого нужно обратиться к:

территориального органа/подразделения ГТС Украины;

центра обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документы";

Центра предоставления административных услуг (ЦНАП).

Срок действия продлевается на пять лет с момента подачи заявления.

Процедура бесплатна и осуществляется в день обращения лица, на имя которого оформлен паспорт (его законного представителя).

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