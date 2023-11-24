Важное обещание Лукашенко: Арахамия рассказал о первом звонке диктатора после начала вторжения РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко звонил Владимиру Зеленскому, однако тот отказался с ним разговаривать. В то же время "батько" пообещал, что его военные в войну не вмешаются.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+" рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Первый звонок на мой телефон от Лукашенко, когда только первый день войны, организовал он (нардеп Евгений Шевченко)... Президент отказался с ним общаться, а я говорю: на громкоговоритель поставлю, чтоб хотя бы услышать какую-то информацию... И он (Лукашенко) тогда сказал, что мы не будем воевать с Украиной... Он честно сказал: я не могу допустить, чтобы они не пользовались моей инфраструктурой и через Беларусь не заходили или не запускали ракеты, но я гарантирую, что ни один белорусский солдат не пересечет границу Украины”, - рассказал Давид Арахамия.

В то же время, этой информации в Офисе президента Украины не поверили, поскольку было много провокаций.

“Мы этому не поверили, много раз были провокации... говорили, что вот переодетые белорусские солдаты воюют, но потом это все всегда не подтверждалось. То есть он здесь, надо отдать должное, слово до сих пор держит”, - подчеркнул Арахамия.

По его словам, Лукашенко со своей стороны ничего не требовал от Украины и предлагал свои услуги посредника.

Напомним, в Польше заявили, что Беларусь пытается наладить диалог для "отбеливания" своего имиджа.

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