Важное пополнение: украинские бойцы взяли в плен 9 окупантов

ВСУ взяли в плен 9 российских оккупантов на Кураховском направлении. Так, благодаря разведке, удалось вовремя обнаружить убежище, в котором находился передовой отряд противника, окружить здание и взять под огневой контроль.

Задание выполнили десантники 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины.

Украинские бойцы пополнили обменный фонд 9 оккупантами

Самые умные оккупанты вышли с поднятыми руками и пополнили наш обменный фонд.

"Так они продлили свои никудышные жизни, а 46 бригада внесла свой вклад в пополнение обменного фонда. Благодаря чему еще больше украинских воинов смогут в перспективе вернуться на Родину".

Другие же решили отправиться на "концерт к Кобзону".

Ранее украинские бойцы на Торецком направлении разбили еще одну штурмовую группу оккупантов. Трех российских оккупантов взяли в плен.

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