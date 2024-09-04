Важное пополнение: украинские бойцы взяли в плен 9 окупантов

Противник понес потери.
ВСУ взяли в плен 9 российских оккупантов на Кураховском направлении. Так, благодаря разведке, удалось вовремя обнаружить убежище, в котором находился передовой отряд противника, окружить здание и взять под огневой контроль.
Задание выполнили десантники 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины.
Самые умные оккупанты вышли с поднятыми руками и пополнили наш обменный фонд.
"Так они продлили свои никудышные жизни, а 46 бригада внесла свой вклад в пополнение обменного фонда. Благодаря чему еще больше украинских воинов смогут в перспективе вернуться на Родину".
Другие же решили отправиться на "концерт к Кобзону".
Ранее украинские бойцы на Торецком направлении разбили еще одну штурмовую группу оккупантов. Трех российских оккупантов взяли в плен.
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