Важность обороны Покровска: Муженко дал неожиданное объяснение

Удачные оборонительные действия украинской армии в Покровске и Мирнограде были важным аргументом для западных союзников Украины продолжать оказывать свою поддержку.

Такое мнение высказал бывший главком ВСУ (2014-2019 годов) Виктор Муженко в интервью «Радио Свобода».

В этом контексте он напомнил о недавних заявлениях «коалиции желающих» о поддержке Украины и выделении 90 миллиардов евро для помощи нашему государству на саммите Евросоюза.

«Если бы мы сдали Покровск и Мирноград, и не было бы операции по освобождению Купянска, то, видимо, дебаты продолжались бы и до сих пор. Не было бы доверия к Украине, к украинской армии, к ее возможностям сдержать врага. Я думаю, что это тоже сыграло определенную роль», — предположил Муженко.

Как сообщалось ранее, Европейский Союз выделил Украине 90 млрд евро, которые являются безвозвратными и беспроцентными, на два последующих года. Их направят на нужды бюджета и обороны.

По словам главы украинского МИД Андрея Сибиги, определяющую роль в достижении договоренностей сыграли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Напомним, в Группировке войск «Восток» сообщили, что в Покровске Донецкой области продолжается оборона, украинские войска контролируют северную часть города. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют российских оккупантов на подступах к городу.