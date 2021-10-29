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Важность прививки против коронавируса и счастливейший возраст человека. Пять новостей, которые вы могли проспать

Важность прививки против коронавируса и счастливейший возраст человека. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова призвала всех акушеров-гинекологов и семейных врачей уговаривать каждую беременную вакцинироваться на любом сроке беременности. Читать дальше –>
  • Какой самый счастливый возраст у человека? По исследованиям учёных оказалось это 30-34 года. Читать дальше –>
  • США, оказывающие Украине помощь для защиты от российской агрессии, призывают союзников и партнеров снять ограничения для ее вооруженной поддержки. Об этом заявила помощница министра обороны США Лора Купер. Читать дальше –>
  • В Киеве на базе технологического парка UNIT.City открыли тестовую зону технологии 5G – 5G Lab. Читать дальше –>
  • Украинцы стали чаще рассказывать о буллинге и травле на рабочем месте. Читать дальше –>

Речь Екатерины Булавиновой: "Позаботьтесь о невакцинированом населении"

Речь Екатерины Булавиновой: "Позаботьтесь о невакцинированом населении"

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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