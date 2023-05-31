Важные доклады Буданова и Малюка: Зеленский провел в Одессе выездное заседание Ставки

Во время заседания Ставки было заслушано военное и разведывательное руководство.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего во время своего визита в Одессу, где он представил нового главу ОВА Олега Кипера.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Владимира Зеленского в Telegram.

В сообщении указывается, что во время заседания Ставки был заслушан командующий Москалев, который рассказал об оперативной ситуации в зоне его ответственности.

"Отдельный доклад вице-адмирала Неижпапы: защита прибрежной инфраструктуры, функционирование зернового коридора и другие важные вопросы. Доклады Генштаба и Минобороны. Отчеты командующих. Нашим силам удалось стабилизировать ситуацию на Хортице, сообщил генерал Сырский", - отметил президент.

Кроме того, во время заседания Ставки были заслушаны важные доклады Буданова и Малюка о мерах в рамках их компетенции. Подробности доклада глава государства не сообщил.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что по меньшей мере 483 ребенка погибли в результате широкомасштабной войны, которую развязала Россия.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться через границу на Харьковщине.

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