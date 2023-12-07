Важные голосования, результаты United24 и потребление электричества: главное из обращения президента

Президент Украины подвел итоги четверга, 7 декабря. Речь шла о помощи от партнеров, работе наших воинов и других направлениях.

Об этом рассказал Владимир Зеленский в своем традиционном обращении.

В частности, он:

поблагодарил Японию своевременное и необходимое решение о поддержке Украины на сумму 4,5 миллиарда долларов;

провел длительное совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем о сотрудничестве с партнерами, подготовке и новых решениях о поддержке нашего государства, о сотрудничестве с донорами;

обсудил критически важные вопросы энергосистемы, отметил поддержку стран-партнеров.

"И спасибо каждой украинской семье – всем, кто понимает военные вызовы, температурные и бережливо, рационально потребляет электричество", – сказал глава государства.

Украина и Евросоюз

По словам президента, на этой неделе от Верховной Рады Украины ожидают критически важных голосований по поводу того обязательств Украины в рамках подготовки начала переговоров с ЕС. Приоритетом тома является полная реализация всех тех решений, подчеркнул он, которые нужны, чтобы Украина выполнила все необходимое на европейском направлении.

"Верим, что и Евросоюз выполнит свое обещание Украине", – подчеркнул Зеленский.

Он также провел переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом по поводу международных отношений, сотрудничества в ЕС, поддержки защиты Украины.

"Шаги, которые могут быть сделаны, чтобы вся Европа стала крепче. Спасибо за помощь!", — отметил главнокомандующий.

Результаты United24

Лидер провел разговор с послами государственной благотворительной платформы United24. Фактически результат сборов по направлению восстановления.

"Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Кэтрин Винник, Александр Усик, Мишель Хазанавичюс, Брэд Пейсли, Imagine Dragons. Я поблагодарил за объединение мира ради наших людей, ради восстановления украинской инфраструктуры. В общей сложности на этой неделе фиксируем отметку в 500 миллионов долларов, которые уже собраны за время работы United24", – сообщил Зеленский.

Эти средства будут направлены на беспилотники, морские дроны, реанимобили высокого класса, бронированные быстрые, генераторы для больниц и другое оборудование.

"В процессе восстановления – многоквартирные дома и школы, есть уже восстановленные больницы, а также построенный центр разминирования. Это все – миллионы доноров, совершенно разных. И обычные люди, и компании из более сотни стран. Я благодарю всех, кто присоединился к работе United24, и всей команде нашей платформы", – сказал лидер.

Мощная работа бойцов

Каждый день главнокомандующий на связи с военными, командующими, разведкой. Зеленский отметил работу пограничников, которые защищают границы нашего государства, и всех воинов Сил обороны и безопасности Украины, контрразбиваются на фронте ради Украины и украинцев.

"Спасибо всем боевым подразделениям Государственной пограничной службы Украины! Особо отмечу воинов Краматорского пограничного отряда – Бахмутское направление, Донетчина. Солдат Мечислав Левицкий и сержант Игорь Куликов – храбрые, результативные воины. Я благодарю вас, ребята! Житомирский пограничный отряд – солдат Василий Палий с позывным "Граница" и сержант Александр Качур. Воюют на Донетчине. Спасибо за отвагу и уничтожение врага. Спецподразделение ДОЗОР. Работает на разных направлениях, и на каждом есть результат. Молодцы, воины. Отмечу также и подразделения, которые защищают юг нашего государства, в частности Южного регионального управления и Морской охраны. Их мобильные огневые группы каждую ночь охотятся на "Шахедов", и я благодарю вас, ребята, за каждый сбитый вражеский дрон!", — высказался украинский глава.

Кроме того, принято и новое решение о санкциях нашего государства против российских субъектов, причастных к этой агрессии, работающих на нее. Речь идет о более чем 360 российских физических и юридических лицах.

"И работаем с партнерами, чтобы синхронизировать все наши санкционные шаги", – добавил главнокомандующий Украиной.

День людей, которые заботятся об украинцах и Украине

Сегодня, 7 декабря, в Украине отмечают День местного самоуправления. Эта дата олицетворяет многих людей, работающих в общинах, ради общин. В районах вблизи фронта и по всему нашему государству.

"Я поздравляю всех, для кого быть в местном самоуправлении – это быть именно с людьми, заботиться об интересах людей и всегда помнить об интересах всей Украины. Благодарю тех, кто действительно делает свои общины сильнее", – говорит президент.

Учитывая это, он подписал указ о награждении представителей местного самоуправления – тех, кто работает вблизи фронта, был ранен, но не покинул людей и свою общину.

"Слава всем, кто защищает наше государство как свой собственный дом! Слава нашему крепкому народу!" — резюмировал Владимир Зеленский.

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