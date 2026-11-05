Важные изменения для военных: кому разрешат служить по месту жительства

ВСУ / © Associated Press

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Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, воспитывающие и содержащие детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, смогут проходить службу по месту их проживания или в ближайшей возможной местности.

Об этом сообщил Офис Военного омбудсмана.

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«По результатам обращения Офиса Военного омбудсмана, в соответствии с решением Главнокомандующего ВСУ от 31.10.2026 к командующим видам (родам) войск (сил) и руководителям органов военного управления доведено требование относительно неукоснительного выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины при рассмотрении воспитывают и содержат детей с инвалидностью до 18 лет», — говорится в сообщении.

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Перевод возможен на равнозначные или низшие должности в воинские части или органы военного управления, расположенные по месту жительства детей или в ближайшей возможной местности, с учетом уровня укомплектованности воинских частей.

В ведомстве считают, что это позволит военнослужащим, имеющим детей с инвалидностью, активно участвовать в их жизни и уходе за ними.

Кто может просить о службе ближе к дому

Обратиться с соответствующей просьбой могут военнослужащие, имеющие определенные семейные обстоятельства.

В частности, речь идет о следующих категориях:

родители троих и более детей младше 18 лет

одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей

опекуны детей с инвалидностью

военные, которые ухаживают за детьми с тяжелыми заболеваниями

лица, осуществляющие постоянный уход за больными членами семьи при наличии медицинских подтверждений

военнослужащие, муж или жена которых имеют инвалидность I или II группы

люди с инвалидностью, добровольно заключившие контракт на военную службу

в отдельных предусмотренных законом случаях — родители несовершеннолетних детей, проходящих военную службу

Важно, что для каждой категории законодательство устанавливает конкретные условия. Сам факт наличия детей, больных родственников или инвалидности недостаточно — обстоятельства нужно подтвердить документально.

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Список документов зависит от конкретного основания для перевода. Это могут быть:

свидетельства о рождении детей

документы об установлении инвалидности

медицинские выводы о состоянии здоровья членов семьи

документы об опекунстве

подтверждение необходимости постоянного ухода

другие документы, подтверждающие семейные обстоятельства.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения некоторые категории военнообязанных имели право на прохождение службы по месту жительства. Впрочем, со временем на законодательном уровне уже произошли изменения в организации процесса.

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