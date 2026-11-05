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- Украина
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Важные изменения для военных: кому разрешат служить по месту жительства
Некоторые военнослужащие в Украине могут получить возможность проходить службу ближе к дому, если имеют соответствующие основания и подтверждающие документы.
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, воспитывающие и содержащие детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, смогут проходить службу по месту их проживания или в ближайшей возможной местности.
Об этом сообщил Офис Военного омбудсмана.
«По результатам обращения Офиса Военного омбудсмана, в соответствии с решением Главнокомандующего ВСУ от 31.10.2026 к командующим видам (родам) войск (сил) и руководителям органов военного управления доведено требование относительно неукоснительного выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины при рассмотрении воспитывают и содержат детей с инвалидностью до 18 лет», — говорится в сообщении.
Перевод возможен на равнозначные или низшие должности в воинские части или органы военного управления, расположенные по месту жительства детей или в ближайшей возможной местности, с учетом уровня укомплектованности воинских частей.
В ведомстве считают, что это позволит военнослужащим, имеющим детей с инвалидностью, активно участвовать в их жизни и уходе за ними.
Кто может просить о службе ближе к дому
Обратиться с соответствующей просьбой могут военнослужащие, имеющие определенные семейные обстоятельства.
В частности, речь идет о следующих категориях:
родители троих и более детей младше 18 лет
одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей
опекуны детей с инвалидностью
военные, которые ухаживают за детьми с тяжелыми заболеваниями
лица, осуществляющие постоянный уход за больными членами семьи при наличии медицинских подтверждений
военнослужащие, муж или жена которых имеют инвалидность I или II группы
люди с инвалидностью, добровольно заключившие контракт на военную службу
в отдельных предусмотренных законом случаях — родители несовершеннолетних детей, проходящих военную службу
Важно, что для каждой категории законодательство устанавливает конкретные условия. Сам факт наличия детей, больных родственников или инвалидности недостаточно — обстоятельства нужно подтвердить документально.
Список документов зависит от конкретного основания для перевода. Это могут быть:
свидетельства о рождении детей
документы об установлении инвалидности
медицинские выводы о состоянии здоровья членов семьи
документы об опекунстве
подтверждение необходимости постоянного ухода
другие документы, подтверждающие семейные обстоятельства.
Напомним, в начале полномасштабного вторжения некоторые категории военнообязанных имели право на прохождение службы по месту жительства. Впрочем, со временем на законодательном уровне уже произошли изменения в организации процесса.