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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Важные изменения для военных: кому разрешат служить по месту жительства

Некоторые военнослужащие в Украине могут получить возможность проходить службу ближе к дому, если имеют соответствующие основания и подтверждающие документы.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, воспитывающие и содержащие детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, смогут проходить службу по месту их проживания или в ближайшей возможной местности.

Об этом сообщил Офис Военного омбудсмана.

«По результатам обращения Офиса Военного омбудсмана, в соответствии с решением Главнокомандующего ВСУ от 31.10.2026 к командующим видам (родам) войск (сил) и руководителям органов военного управления доведено требование относительно неукоснительного выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины при рассмотрении воспитывают и содержат детей с инвалидностью до 18 лет», — говорится в сообщении.

Перевод возможен на равнозначные или низшие должности в воинские части или органы военного управления, расположенные по месту жительства детей или в ближайшей возможной местности, с учетом уровня укомплектованности воинских частей.

В ведомстве считают, что это позволит военнослужащим, имеющим детей с инвалидностью, активно участвовать в их жизни и уходе за ними.

Кто может просить о службе ближе к дому

Обратиться с соответствующей просьбой могут военнослужащие, имеющие определенные семейные обстоятельства.

В частности, речь идет о следующих категориях:

  • родители троих и более детей младше 18 лет

  • одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей

  • опекуны детей с инвалидностью

  • военные, которые ухаживают за детьми с тяжелыми заболеваниями

  • лица, осуществляющие постоянный уход за больными членами семьи при наличии медицинских подтверждений

  • военнослужащие, муж или жена которых имеют инвалидность I или II группы

  • люди с инвалидностью, добровольно заключившие контракт на военную службу

  • в отдельных предусмотренных законом случаях — родители несовершеннолетних детей, проходящих военную службу

Важно, что для каждой категории законодательство устанавливает конкретные условия. Сам факт наличия детей, больных родственников или инвалидности недостаточно — обстоятельства нужно подтвердить документально.

Список документов зависит от конкретного основания для перевода. Это могут быть:

  • свидетельства о рождении детей

  • документы об установлении инвалидности

  • медицинские выводы о состоянии здоровья членов семьи

  • документы об опекунстве

  • подтверждение необходимости постоянного ухода

  • другие документы, подтверждающие семейные обстоятельства.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения некоторые категории военнообязанных имели право на прохождение службы по месту жительства. Впрочем, со временем на законодательном уровне уже произошли изменения в организации процесса.

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