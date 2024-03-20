Важные решения для Украины: Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен, которая посетила Днепр и своими глазами увидела разрушительные последствия российского воздушного террора.

Об этом глава государства сообщил 20 марта.

В ходе встречи Оллонгрен и Зеленский особое внимание уделили усилению украинской системы ПВО, обеспечению наших защитников артиллерией, бронетехникой и БПЛА.

Напомним, Нидерланды планируют направить 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины. Деньги направят на помощь ВСУ, ведь понимают, что Украине нужно больше ракет для ПВО и артснарядов. Поэтому страна фокусируется на увеличении оборонного производства и поиске решений для уменьшения дефицита.

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