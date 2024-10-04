Важные события и усиление обстрелов: астролог спрогнозировала, что ждет украинцев в октябре

Начало октября солнечное, этот месяц задает тон мировой повестке дня. В целом осень – это важные события в мире. Каждый, кто следит за новостями, может начать отслеживать это.

Что ждет украинцев в октябре и не только – рассказала астролог Наталья Власенко.

Следует помнить, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Предполагается обострение ситуации

С текущего месяца в Украине начинается замедление, затяжка. И так будет до весны. Власенко констатировала: нас ждут непростые полгода. Тенденция луны указывает на обострение ситуации со стороны врага.

"Для нас это очень важное затемнение в плане социальной жизни, все договоренности и отношения около затемнения (сентябрь-октябрь). Все заявления по Украине сейчас не просто так и что-то в этом есть. И этот месяц может позволить нам изменяться под влиянием внешних обстоятельств и мы можем получить шанс на восстановление. Главное иметь контакт.

С октября все темы по воде, вирусам, границам снова акцентированы. В следующем году много будет проблем с границами, их закрытием, болезнями, потопами или паводками. Эта осень начинает тренд. Власенко советует всем решать вопросы переездов и эмиграций.

"Где вы хотите быть и где себя чувствуете хорошо. К весне нужно решить, а лучше раньше", – отмечает она.

Что касается опасностей, то она будет во многом. Как объясняет Власенко, есть ощущение, что Россия накапливает оружие/ресурсы или будет использовать что-то новое.

"Во второй половине октября может быть больше фальша, активности, обстрелов... Но они и так всегда есть. Район 16 числа не очень нравится. Могут ближайшие месяцы целить по дамбам (возле рек и моря), больницам, где дети", – отмечает она.

Тема детей, по словам астрологины, остается актуальной и в первой половине 2025 года.

"С конца октября Марс переходит в знак Рака и это знак слабости для него, для ситуаций ведения войны ничего хорошего из этого нет. По факту в Раке он будет вплоть до июня (с учетом ретроградного движения)", – отметила астрологиня.

Кроме войны, продолжает она, это еще и возможность всяческих землетрясений, повышенной аварийности, эпидемии, насилия, стихийных бедствий, нюансов с границами стран и так далее.

"Мне не нравится транзит Марса в Раке, это всегда о повышении уровня смертности… В Раке он не боец, а пассивный, нервный, накапливает агрессию. Это спонтанные необдуманные действия и решения, все на эмоциях и давка будет именно на чувство безопасности, позиция жертвы активная. Но Марс в Раце — это пример военного, который любит свою Родину, поэтому не все так плохо.

Напомним, известный астролог Алакх Ниранжан считает, что сентябрь-октябрь 2024 будут тяжелыми для Украины месяцами, однако они могут стать и решающими в войне. Кроме того, он назвал области, которые РФ не вернет Украине.

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