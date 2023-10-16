Важный сигнал: Зеленский об итогах 600-го дня войны

Вечером, 16 октября, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Зеленский напомнил, что именно сегодня – 600-й день полномасштабной войны.

Визит спецпредставительницы президента США

Сегодня с визитом в Украину прибыла специальный представитель президента США по вопросам восстановления нашей страны Пенни Прицкер.

"Важный сигнал – такой визит в такой день. Хорошая встреча", – заметил Зеленский.

Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер находится в нашей стране с визитом / Фото: Офис президента Украины

Стороны обсудили защиту украинской энергетики, особенно этой зимой, макрофинансовую поддержку, восстановление, защиту инвестиций от рисков войны, привлечение частного бизнеса.

"Каждое из таких направлений – это элементы общей конструкции. Конструкции, обеспечивающие нормальную жизнь для наших людей, наших городов. Насколько это возможно сейчас. Мы работаем максимально, чтобы дать нашим воинам больше ПВО. Дать больше защиты городам, чтобы у них сохранялась жизнь, в частности жизнь экономическая. Плюс развитие наших производств, в том числе оборонных производств", – сказал Зеленский.

Другие переговоры

Глава государства провел сегодня несколько телефонных переговоров – с президентом Финляндии Саули Нииностио и с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Ситуация на поле боя. Поддержка нашей обороны. Формула мира. Продолжаем готовить новую встречу в формате советников по вопросам национальной безопасности. Я благодарен и господину президенту Финляндии, и господину премьер-министру Канады за неизменное и принципиальное внимание к Украине, за искреннюю веру в Украину и в наших людей", – сказал Зеленский.

Также собеседники обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке.

Фронт

Президент особо отметил воинов 110-й отдельной механизированной бригады, "Семьдесят девятки" ДШВ, артиллеристов 55-й бригады, десантников 82-й отдельной бригады и воинов 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ.

И отдельно Зеленский отметил нашу разведку – бойцов спецподразделения "Кракен" ГУР МО, ведущих оборону в районе Купянска.

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Ранее президент Владимир Зеленский назвал один из важных шагов экономического восстановления Украины.

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