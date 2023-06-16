VBET Ukraine выделила миллион гривен для закупки станций очистки воды затопленной Херсонщине

В Новой Каховке и окрестных населенных пунктах Херсонщины наблюдаются проблемы с обеспечением населения пригодной для потребления водой. Чтобы частично нивелировать эту проблему, закуплены модульные станции обратного осмоса с предварительной фильтрацией воды Wise Water, которые защищают воду от бактериологического, химического и других типов загрязнений. Станции работают автоматически и бесперебойно. Дополнительно будут приобретены резервуары для хранения чистой воды и необходимые расходные материалы.

«We Care Fund от VBET Ukraine уже больше года помогает партнерам в решении гуманитарных проблем населения. Каждый украинец откликнулся на призыв помочь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС жителям населенных пунктов. Понимая глобальность проблемы с перебоями питьевой воды, мы сразу профинансировали закупку очистных станций. Миссия We Care Fund помогать как никогда раньше, и мы прилагаем максимум усилий по ее реализации», — комментирует Аркадий Мельник, руководитель проектов We Care Fund.

Очистные станции переданы местным властям для установки и смогут обеспечить очистку 48 000 литров воды ежедневно.

О компании

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