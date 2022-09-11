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Вблизи Балаклеи артиллеристы ВС РФ "закобзонили" своих же, думая, что это ВСУ

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Вблизи Балаклеи артиллеристы ВС РФ "закобзонили" своих же, думая, что это ВСУ

Фото: Associated Press

Харьковщину деоккупируют не только ВСУ.

Уничтожать россиян в этом направлении помогают сами же россияне.

Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк.

По его информации, артиллерийские подразделения ВС РФ наносили удары по позициям российской группировки войск в Балаклее (Харьковская область).

"Когда стало понятно, что город перейдет под полный контроль Украины, артиллеристы ВС РФ начали наносить удары по своим позициям, надеясь накрыть как можно больше штурмовых подразделений ВСУ. Однако этими ударами были уничтожены только российские военнослужащие, которые находились в круговой обороне", — проинформировал журналист.

Напомним, в Сумской области раздавались минометные взрывы.

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