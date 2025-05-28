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- Украина
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Вблизи Чернобыля заметили редкого черного аиста (фото)
Редкие черные аисты поселились в Чернобыльской зоне отчуждения и уже имеют потомство.
Недалеко от Чернобыля зафиксировали гнездо редкого черного аиста.
Об этом рассказали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.
Гнездо обнаружили вблизи села Каменка на высоте более трех метров. Там было трое птенцов.
«Черная аист — очень осторожная и редкая птица, так что каждое гнездо имеет огромное значение для сохранения вида», — объяснили в заповеднике.
Когда птенцы подрастут, их планируют закольцовать. По словам ученых, это позволит проводить мониторинг состояния популяции, проводить научные исследования и изучать миграционные процессы.
Раньше мы писали, что у одичавшего стада коров в Чернобыльском заповеднике появился маленький теленок.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Чернобыльская чудасия! В стаде одичавших коров возле ЧАЭС — появился теленок!