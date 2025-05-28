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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Вблизи Чернобыля заметили редкого черного аиста (фото)

Редкие черные аисты поселились в Чернобыльской зоне отчуждения и уже имеют потомство.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Черный аист. Фото Сергеи Домашевски

Черный аист. Фото Сергеи Домашевски

Недалеко от Чернобыля зафиксировали гнездо редкого черного аиста.

Об этом рассказали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Гнездо обнаружили вблизи села Каменка на высоте более трех метров. Там было трое птенцов.

«Черная аист — очень осторожная и редкая птица, так что каждое гнездо имеет огромное значение для сохранения вида», — объяснили в заповеднике.

Когда птенцы подрастут, их планируют закольцовать. По словам ученых, это позволит проводить мониторинг состояния популяции, проводить научные исследования и изучать миграционные процессы.

Гнездо черных аистов. Фото Сергеи Домашевски

Гнездо черных аистов. Фото Сергеи Домашевски

Раньше мы писали, что у одичавшего стада коров в Чернобыльском заповеднике появился маленький теленок.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Чернобыльская чудасия! В стаде одичавших коров возле ЧАЭС — появился теленок!

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