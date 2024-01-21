Вблизи Днепра уничтожена высокоточная российская ракета

В воскресенье, 21 января, во время объявленной воздушной тревоги в Днепровском районе Днепропетровской области средствами ПВО была уничтожена российская управляемая авиационная ракета Х-59.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Восток".

Эта высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия предназначена для поражения важных наземных целей, прикрытых ПВО.

Украинские защитники неба не позволили смертоносному российскому оружию поразить цель.

В Воздушном командовании "Восток" также напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности во время сигнала воздушной тревоги.

Напомним, 13 января в Днепропетровской области во время воздушной тревоги силы ПВО сбили две российские ракеты.

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