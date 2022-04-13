Вблизи Горишних Плавней массово находят трупы мужчин: что известно

Официально полиция пока информацию не подтвердила.

В реке Днепр вблизи Горишних Плавней Полтавской области обнаружили труп неизвестного мужчины. Впоследствии под Горишними Плавнями обнаружили еще один труп.

Об этом сообщает местная "Кременчугская газета" со ссылкой на свидетелей.

По информации газеты, тело мужчины достали из Днепра накануне, 12 апреля. Труп уже отправили на судмедэкспертизу, которая установит причину смерти.

В тот же день, но вечером, в Пришибе обнаружили еще один труп мужчины. Но на его теле обнаружили ножевые ранения.

Подробности трагедии пока никто не знает, но уже известно, что незадолго до обнаружения трупа в дом, где произошла трагедия, приходил неизвестный мужчина.

Пока на официальной странице полиции области у Fcebook информации о трупах мужчин нет. Официально пока эти данные не подтверждены.

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