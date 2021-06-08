Вблизи Ивано-Франковска произошел мощный взрыв на газопроводе: подробности и фото с места инцидента

В селе продолжается оповещения населения.

После взрыва на газопроводе "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы", где произошла его разгерметизация, спасатели эвакуировали двух местных жителей.

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

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Люди, которых эвакуировали, были на территории дачного массива. Сейчас идет оповещение населения. Жертв и пострадавших в результате взрыва на газопроводе, к счастью, нет

По состоянию на сейчас спасатели оцепили место разгерметизации. Аварийная бригада РЭС обесточила деревню Клузов.

"Жилые дома расположены на расстоянии 1 км и завод ЧАО" Ивано-Франковскцемент "- на расстоянии 500 метров. На месте происшествия работают аварийные бригады "Ивано-Франковскгаз" и Богородчанского ЛО УМГ, обслуживающего данный газопровод. От ГСЧС привлечено 28 человек и 9 ед. техники ", — говорится в сообщении.

Местные жители в соцсетях пишут, что взрывная волна была такой силы, что сбила с ног людей, которые были рядом, и повредила окно в автомобиле.

Как пишет издание "Галка", люди сообщают, что слышали сильный взрыв и видели столб дыма.

Поврежденный участок газопровода полностью локализован.

Напомним, взрыв на газопроводе "Угерско — Ивано-Франковск — Черновцы" произошел ориентировочно в 12:40 8 июня без последующего возгорания. Взрыв произошел из-за разгерметизации газопровода.

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